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Birleşik Krallık ve AB Brexit görüşmelerine başlıyor

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi Dawning Street, Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Krallık ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu biriminin Başkanı Michel Barnier ile Britanya Baş Müzakerecisi David Frost'ın, yeni tur görüşmelere bugün ilerleyen saatlerde düzenlenecek akşam...

Birleşik Krallık ve AB Brexit görüşmelerine başlıyor
07.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:27

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi Dawning Street, Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Krallık ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu biriminin Başkanı Michel Barnier ile Britanya Baş Müzakerecisi David Frost'ın, yeni tur görüşmelere bugün ilerleyen saatlerde düzenlenecek akşam yemeğinde başlayacaklarını doğruladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, "Görüşmelerin, AB'nin oyun alanı diye adlandırdığı düzeyden, yönetim yapısına kadar herşeyi içereceğinden eminim" dedi.Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, 16 Haziran'da yaptıkları ortak açıklamada, Brexit sonrası ilişkilerine ilişkin görüşmeleri Temmuz sonrasında yoğunlaştırma konusunda anlaştıklarını duyurdular.


Kaynak: DHA

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