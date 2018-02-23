Birleşik Krallık Uyardı: Işid Güney Afrika'da Saldırabilir

– Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı iki vatandaşının Güney Afrika'da kaçırılmasının ardından, vatandaşlarını IŞİD'in bu ülkede bir saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Inside Business sitesinde yer alan habere göre Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamada, "Son yaşanan kaçırılma olaylarının ardından Güney Afrika'ya seyahat tavsiyemizi güncelledik" denildi. Birleşik Krallık'ın mevcut seyahat uyarısında da terörist grupların Güney Afrika'da bir saldırı düzenleyebileceği belirtiliyordu, fakat yeni tavsiyede bu uyarı son gelişmelerin de dahil edildiği şekilde güncellendi.

Güney Afrika Yolsuzlukla Mücadele Özel Timi (Hawks) sözcüsü Lloyd Ramovha, Cape Town'da yaşayan bir çift İngiliz vatandaşının kaçırılmasıyla ilgili olarak iki şüphelinin tutuklandığını, çiftin hala kayıp olduğunu ve herhangi bir fidye talebi henüz gelmediğini aktardı.

Ramovha İngiliz çiftin kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada henüz IŞİD'le veya herhangi bir terör örgütüyle bir bağlantı çıkmadığını belirterek "Çiftin aracı Çarşamba günü bulundu. Şu anda adli tıpta incelemede" dedi.

Güney Afrika Terör Araştırma ve Analiz Konsorsiyumu Operasyon Direktörü Jasmine Opperman ise Birleşik Krallık'ın uyarısını "telaşlandırıcı" olarak nitelendirdi. - İstanbul