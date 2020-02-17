"Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı"
Yuvarlak Masa Toplantısı'ndan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı.
17.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:07
Yuvarlak Masa Toplantısı'ndan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı. varank konuşmasının ardından Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı
Kaynak: AA