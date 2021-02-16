Birleşik Krallık Teknoloji Haftası: Hedef yeşil toparlanma

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Aralık 2020'de imzalanan Serbet Ticaret Anlaşması sonrası, ilk işletmeler arası (B2B) ve işletmeler ve devlet kurumları arası (B2G) etkinlik olarak düzenlenen, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021, Covid-19 sonrası yeşil bir toparlanma...

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Aralık 2020'de imzalanan Serbet Ticaret Anlaşması sonrası, ilk işletmeler arası (B2B) ve işletmeler ve devlet kurumları arası (B2G) etkinlik olarak düzenlenen, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021, Covid-19 sonrası yeşil bir toparlanma sağlamayı hedefliyor.

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart ve Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan etkinlik Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki teknoloji ortaklığının gerliştirilmesi için mevcut fırsatların değerlendirilmesinin ve pandemi sonrası hızlı gelişimin öneminin altını çiziyor:

"Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021, Birleşik Krallık'ın teknoloji alanındaki uzmanlığının Türkiye'nin Covid-19 sonrası planlarına ve Türkiye'nin 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'na nasıl destek verebileceğini gözler önüne seriyor."Üç gün sürecek olan etkinlik, en iyi ve parlak teknoloji liderlerini dijital üretim, akıllı şehirlerde kentsel mobilite, dijital sağlık ve fosil yakıtlarından düşük karbon alternatiflerine enerji dönüşümü alanlarında bir araya getiriyor.Etkinlik, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki şirketler arasında gelecekte ticari ortaklıkların kurulmasını teşvik ediyor. Ayrıca, gelecekteki büyüme için dijital ve yeşil enerjilerin önemini vurgulayarak katılımcılara, Birleşik Krallık'ta şirket kurarak küresel alanda varlık göstermek isteyen Türk şirketlere sunulan fırsatları keşfetme fırsatını sağlıyor.Yatırımcılar ve gelecekteki ticaret ortakları, Birleşik Krallık'ın sunduğu fırsatlardan haber dar olmak için etkinliğe katılım sağlayabilir. 16 Şubat'ta başlayan ve sanal olarak gerçekleştirilen konferans 18 Şubat 2021 günü sonuna kadar devam edecek. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı İhracat Bakanı Graham Stuart, "Ticaret, dünyanın Covid-19 sonrasındaki toparlanma sürecinde önemli bir rol oyanacak. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yakın geçmişte imzalanan Serbet Ticaret Anlaşması yaklaşık 20 milyar sterlin değerindeki ikili ticaret hacmimizin devamlılığını sağlarken işbirliğimizi daha ileri taşımak için de bize zemin sağlıyor. Hükümetlerimiz arası işbirliği ile gerçekleşen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye, ticaret, yatırım, bilim ve inovasyon alanında derinleşen ilişkimizin tam kalbine teknolojiyi koyuyor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank da, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ortaklığının öneminin altını çizerek şunları söyledi: "Covid-19 pandemisi bizlere, bugünün dünyasında hiçbir ülkenin ekonomik, sosyal ve teknolojik zorluklarla tek başına başa çıkamayacağını gösterdi. Bu şartlar altında ülkeler arasında işbirliği ihtiyacı her zamankinden daha önemli bir hal aldı. Bu bağlamda 2020 yılını büyük bir başarı ile tamamladık; 29 Aralık'ta Ticaret Anlaşması'nın sonuçlandırılmasıyla."Ticari ilişkilerin devamlılığını sağlayan ticaret anlaşmasının imzalanması, dikkatimizi ekonomilerimizi Brexit sonrasına ilişkin belirsizlikleri azaltacak şekilde yeniden inşa etmeye vermemizi sağlayacak. "Gelecek için dijital ve yeşil teknolojilerden en yüksek şekilde yararlanmak adına Birleşik Krallık ve Türkiye'nin birlikte nasıl çalışabileceğine odaklanmak için doğru bir zamandayız. Birleşik Krallık-Türkiye Teknoloji Haftası, ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerimizi derinleştirme, bu yönde işbirliği içinde araştırma ve gelişim fırsatlarını keşfetme konularına destek olacak ana etkinlik olacaktır."Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021, iş dünyasından, hükümetten ve akademik çevrelerden düşünce liderlerini bir araya getirerek bir dizi açılış konuşmasına, panele, workshop'lara ve çeşitli sektörlerden işletmeler arası toplantılara ev sahipliği yapıyor. Gelecekte sağlanacak büyüme için dijital ve yeşil teknolojilerin en iyi ve doğru şekilde kullanılması için iki ülkenin nasıl çalışabileceğine odaklanan Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda ana temalar şöyle belirlendi: • Dijital Üretim• Akıllı Şehirlerde Kentsel Mobilite• Dijital Sağlık• Yenilenebilir Enerji• Birleşik Krallık'ta nasıl teknoloji şirketi kurarsınız• Birleşik Krallık Türkiye Bilim ve İnovasyon Ortaklığı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı