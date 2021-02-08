Birleşik Krallık Teknoloji Haftası 16-18 Şubat'ta düzenlenecek
08.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:13
Birleşik Krallık Teknoloji Haftası bu yıl 16-18 Şubat tarihlerinde, Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle sanal ortamda gerçekleşecek.
Birleşik Krallık Teknoloji Haftası bu yıl 16-18 Şubat tarihlerinde, Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle sanal ortamda gerçekleşecek.
2021 Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nın ana temaları şöyle belirlendi:· Dijital Üretim· Akıllı şehirlerde kentsel hareketlilik· Dijital Sağlık· Yenilenebilir Enerji· Birleşik Krallık'ta kendi teknoloji şirketinizi kurmanız· Birleşik Krallık Türkiye bilim ve inovasyon işbirliği Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Çok sayıda değerli konuşmacının yer alacağı etkinlikte, Birleşik Krallık'ın teknoloji alanındaki uzmanlığının Türkiye'nin Covid 19 sonrası planlarına ve yeni açıklanan 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'na sağlayabileceği destek öne çıkacak" denildi ve şu bilgiler verildi: "Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda katılımcılar, Birleşik Krallık'ta iş kurarak küresel varlığını genişletmek isteyen Türk teknoloji şirketlerine sunulan fırsatları keşfedebilecekler."Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart'ın yapacakları açılış konuşmalarıyla 16 Şubat'ta başlayacak olan Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda iş dünyasından, hükümetten, akademik çevrelerden düşünce liderleri bir araya gelecek. Etkinlikte bir dizi konuşma, tartışma panelleri, workshoplar ve birçok sektörün yer alacağı B2B toplantılar yer alacak. "Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda bu yıl gelecekteki büyüme için dijital ve yeşil teknolojileri en iyi şekilde bir araya getirerek doğru bir biçimde kullanmak için birlikte ne gibi çalışmalar gerçekleştirebileceğimize odaklanacağız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı