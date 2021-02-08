Birleşik Krallık Teknoloji Haftası 16-18 Şubat'ta düzenlenecek

Birleşik Krallık Teknoloji Haftası bu yıl 16-18 Şubat tarihlerinde, Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle sanal ortamda gerçekleşecek.