Birleşik Krallık'tan tek doz Johnson&Johnson aşısına onay
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Birleşik Krallık'tan tek doz Johnson&Johnson aşısına onay

Birleşik Krallık'tan tek doz Johnson&Johnson aşısına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, ABD'li şirket Johnson&Johnson tarafından geliştirilen korona virüs aşısının kullanımına onay verdi.

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, ABD'li şirket Johnson&Johnson tarafından geliştirilen korona virüs aşısının kullanımına onay verdi.

İngiltere hükümet, Covid-19'a karşı başlatılan aşılama programına bir aşıyı daha ekledi. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), ABD merkezli ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın korona virüse karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının ülkede kullanımına yeşil ışık yaktı. MHRA Başkanı Dr. June Raine, artık Birleşik Krallık'ta kullanım için onay alan 4 güvenli ve etkili aşı olduğunu belirtti. Raine, "İşimiz burada bitmiyor. İnsanları hastalığa karşı korumanın faydalarının, risklerden daha ağır basmaya devam etmesini sağlamak için onaylandıktan sonra kullanımda olan tüm Covid-19 aşılarını sürekli olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta daha önce Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşılarına onay verilmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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