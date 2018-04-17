Birleşik Krallık'ta Ücret Artışı Enflasyonu Geçti, İşsizlik 43 Yılın En Düşüğünde

– Birleşik Krallık'ta işsizliğin beklenmedik bir şekilde yüzde 4.2'ye düşmesine bağlı olarak reel ücret artışları enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan son veriler ortalama haftalık ücretlerin – bonuslar hariç tutulduğunda – Şubat'a kadar olan üç ay içinde yüzde 2.8 arttı. Ekonomistlerin beklentileri ise ücretlerin yüzde 3.0 artmasıydı.

İşsizlik 43 yılın en düşük düzeyinde

Ortalama ücret artışı son bir yılda ilk kez enflasyonun üzerine çıktı. Şubat ayında enflasyonun sterlindeki değer kaybına bağlı olarak yüzde 2.7 düzeyine gerilemesi ve işsizlik oranının Şubat'a kadar olan üç ayda yüzde 4.2'ye gerileyerek 1975'ten bu yana en düşük seviyeye gelmesi, reel ücretlerin enflasyondan fazla artmasını destekledi.

İstihdama katılım 47 yılın zirvesinde

ONS verilerine göre 16 ila 64 yaş aralığındaki nüfusun istihdama katılan bölümünün toplamdaki payı yüzde 75.4'e yükselerek 1971'den bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. - İstanbul