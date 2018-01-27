Birleşik Krallık'ta Suudi Prens'in Ziyaretine Tepkiler Artıyor

Birleşik Krallık'ta bir grup aktivist, Başbakan Theresa May'in Suudi Prens Muhammed Bin Selman'ın Birleşik Krallık davetini geri çekmesi için bir bildiri yayınladı.

Stop the War, Campaing Against Arms Trade ve Arab Human Rights Organization dahil olmak üzere çeşitli aktivist gruplarının yayınladığı ve Prens Selman'ı Yemen'deki savaş ve insani krizden sorumlu tutmakla suçlayan bir bildiride, "Muhammed bin Selman dünyanın en kötü insan hakları kayıtlarından birine sahip olan Suudi rejiminin en kıdemli ikinci üyesidir" denildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Prens Selman'ın Birleşik Krallık ziyaretinin en büyük karşıtlarından biri olan aktivist Stephen Bell, Birleşik Krallık'ın "Selman'ın önüne kırmızı halı sermemesi gerektiğini" söylerken, "11 milyon Yemenli çocuk savaş, kolera, ülkedeki abluka nedeniyle oluşan açlık ve altyapı tahribatından dolayı risk altında. Bütün bunlar, savaşın devamı için birinci derecede sorumluluğu olan birini Birleşik Krallık'a davet etmenin uygun olmadığını gösteriyor" dedi. - İstanbul