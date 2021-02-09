Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı
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Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı

09.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:20

Birleşik Krallık'ta sıfırın altında 16,7 dereceyle 2010'dan bu yana en düşük gece sıcaklığının kaydedildiği bildirildi.

Birleşik Krallık'ta sıfırın altında 16,7 dereceyle 2010'dan bu yana en düşük gece sıcaklığının kaydedildiği bildirildi.

Meteoroloji kurumunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İskoçya'daki Altnaharra bölgesinde dün gece sıfırın altında 16,7 derecenin ölçüldüğü ve bunun son 10 yılın en düşük gece sıcaklığı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Öte yandan İngiltere'nin özellikle kuzeydoğusunu 3 gündür etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle birçok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama merkezi geçici olarak kapatıldı.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği başkent Londra'da, süs havuzlarının donduğu görüldü.

Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı
Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı
Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı
Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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