Birleşik Krallık'ta polise tüküren adama hapis cezası
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Birleşik Krallık'ta polise tüküren adama hapis cezası

Birleşik Krallık'ta korona virüs hastasıyım diyerek polise tüküren bir şahıs hapis cezası aldı.

Birleşik Krallık'ta polise tüküren adama hapis cezası
23.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:00

Birleşik Krallık'ta korona virüs hastasıyım diyerek polise tüküren bir şahıs hapis cezası aldı.

Birleşik Krallık'ta bulunan Galler'in başkenti Cardiff'te 53 yaşındaki Darrell Glen Humphries isimli şahıs, korona virüs hastası olduğunu iddia ederek polise tükürdü. Olayın ardından yakalanan Humphries, hakim karşısına çıkartıldı. Humphries, mahkemede suçunu itiraf etti ve 26 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan polis yaptığı açıklamada, bu tarz saldırıların son zamanlarda artış gösterdiğini dile getirdi. Polis, 58 kişinin korona virüs hastası olduğunu iddia ederek, polisi ısırdığını, tükürdüğünü veya öksürdüğünü açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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