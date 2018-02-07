Birleşik Krallık'ta Organik Gıda Satışları Rekor Seviyeye Ulaştı

– Birleşik Krallık'ta organik gıda satışları 2017 yılında yüzde 6.0 büyüyerek, altı yıllık yükseliş trendini sürdürürken, 2.2 milyar sterline ulaştı.

Organik gıda satışlarının artışında, yetiştiricilerin tezgahlardan yaptığı satışlar ve eve siparişler büyük pay sahibi olurken, bu satışlar 2017 yılında süpermarket satışlarını geride bıraktı.

Birleşik Krallık'ta organik ürünleri sertifikalayan ve organik tarımı destekleyen Toprak Derneği, organik gıda satışlarının yüzde 30'unun çevrimiçi ya da sokaklarda kurulan tezgahlardan gerçekleştirildiğini duyurdu.

Birleşik Krallık Gıda ve İçecek Federasyonu aynı dönemde organik olmayan gıda satışlarının 112 milyar sterline ulaştığını duyurdu ancak organik olmayan gıda satışları 2017 yılında yüzde 2.0'lik bir büyüme gösterdi.

Süpermarketlerde gerçekleştirilen organik gıda satışları 2017 yılında yüzde 4.2 artışla 1.5 milyar sterline ulaşırken, bağımsız satıcılar yüzde 9.7'lik büyümeyle 359 milyon sterlin değerinde satış gerçekleştirdi. Evlere yapılan teslimatlar ise yüzde 9.5'likj büyümeyle 286 milyon sterline ulaştı.

Tüketicilerin gıda dışı organik ürün alışverişleri de artarken, organik güzellik ürünleri satışları yüzde 24, organik tekstil ürünleri de yüzde 25 büyüdü.

Toprak Derneği İş Geliştirme Direktörü Clare McDermott, "Alıcıların, alışveriş yaparken güven, şeffaflık ve izlenebilirliğe giderek daha çok önem verdiğini görüyoruz. Organik ürünler, organik olan ve olmayan gıdalar arasındaki besin değerleri ve çevresel etkileri göz önüne alındığında, tüketicilerin gözünde giderek daha sağlıklı ve ahlaklı bir tercih olarak görülüyor" dedi.

Gelişmekte olan organik gıda talebi yemek hizmetleri ve restoran sektörlerine de etki ederek, 2017 yılında bu sektörlerin organik gıda alımını yüzde 10.2 artırarak 84.4 milyon sterline yükseltti. - İstanbul