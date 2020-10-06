Birleşik Krallık'ta kripto türevlerinin satışı yasaklandı

Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetlerinin satışı 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklandı.

Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetlerinin satışı 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklandı.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu'ndan (Financial Conduct Authority - FCA) yapılan açıklamada, yasaklamaya neden olarak, "zarar verebileceği" belirtildi.

FCA açıklamasında, yasaklama yalnızca perakende müşterilere yapılacak satışlar için geçerli olduğu ve bu yasak ile birlikte perakende müşterilerin 53 milyon sterlininin korunmuş olacağı vurgulandı.Buna göre yasak, bitcoin, ether, ripple gibi kripto varlıklara bağlı türevlerin ve borsa yatırım fonlarının satış, pazarlama ve dağıtımını kapsıyor.

Kripto varlıkların güvenilir bir şekilde değerlendirmenin doğasında var olan zorluklara dikkat çeken FCA Strateji ve Rekabet Birimi Başkanı Sheldon Mills, ayrıca önemli fiyat dalgalanmalarının da özellikle perakende tüketicileri kripto türevlerinin alım satımından zarar görme riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti ve "Bunun önemli ölçüde gerçekleştiğine dair kanıtımız var; bu yasak, uygun bir koruma düzeyi sağlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı