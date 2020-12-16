Birleşik Krallık'ta kripto şirketlerine Temmuz'a kadar izin
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Birleşik Krallık'ta kripto şirketlerine Temmuz'a kadar izin

16.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:51
Birleşik Krallık'ta kripto şirketlerine Temmuz'a kadar izin

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (Financial Conduct Authority - FCA) kriptopara işlemleri için daha önce FCA'ye başvurmuş olan kuruluşlara altı aylık geçici çalışma izni verdiğini, bu kuruluşların çalışmalarını Temmuz ayına kadar sürdürebileceklerini açıkladı.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (Financial Conduct Authority - FCA) kriptopara işlemleri için daha önce FCA'ye başvurmuş olan kuruluşlara altı aylık geçici çalışma izni verdiğini, bu kuruluşların çalışmalarını Temmuz ayına kadar sürdürebileceklerini açıkladı.

Birleşik Krallık'ta FCA, 10 Ocak'tan itibaren, kripto şirketleri için "kara para aklama" ve "terörün finansmanı" konularında denetçi kuruluş olarak görev yürütüyor. FCA'nın verdiği geçici izin, kuruma bugüne kadar başvurmuş olan ve 10 Ocak 2021 tarihine kadar buaşvuracak olan kripto şirketlerinin Kara Para Aklama Düzenlemeleri'ne uygun olarak çalışmalarını kapsıyor.

FCA açıklamasında, birçok kripto varlığın "oldukça spekülatif" olduğunun altı çizildi ve bu nedenle "hızla değer yitirebileceği" de belirtilerek, FCA'nın, firmaların kripto varlık faaliyetleri konusunda tüketici koruma yetkilerine sahip olmadığı anımsatıldı.Açıklamada, "Bir firma FCA'ya kayıtlı olsa bile, diğer şeylerin yanı sıra kripto varlık işletmelerinin müşteri varlıklarını (yani müşterilerin parasını) korumaktan sorumlu değiliz" uyarısı yapıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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