Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti

22.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:19
Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ın tamamında geçen yıl 976 evsizin öldüğü belirtildi.

Birleşik Krallık'ın tamamında geçen yıl 976 evsizin öldüğü belirtildi.

Evsizlik Müzesi (MoH) adlı grubun açıklamasına göre, 2020'de İngiltere ve Galler'de 693, İskoçya'da 176 ve Kuzey İrlanda'da 107 ölüm kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı, 710 evsiz ölümünün kayıtlara geçtiği 2019'a oranla, yaklaşık yüzde 37 artarak 976 oldu.

Ölümlerin yüzde 36'sı uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanırken, yüzde 15'i intihar nedeniyle gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölümlerin ise yüzde 3'ten daha az olduğu belirlendi.

Grup, hükümeti, "eski ekonomik destek taahhütlerini yeniymiş gibi yeniden paketleyip sunmak yerine bu korkunç can kayıplarını durdurmak için daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin salgın sırasında evsizlere kalacak yer sağlanmasını öngören "Herkes İçeride" adlı programı hayata geçirdiğine işaret edilerek, evsizler için bu yıl 700 milyon, gelecek yıl da 750 milyon sterlinlik destek sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Fuat Oktay Kadir Topbaş Mustafa Şentop
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Fatih Terim Osman Özköylü Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 19:22:32. #1.14#
title