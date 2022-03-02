Birleşik Krallık'ta Formula 1 dahil tüm Rus motor sporcularına yasak - Haberler

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Birleşik Krallık'ta Formula 1 dahil tüm Rus motor sporcularına yasak

AA, Fatih Erel - Spor
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Birleşik Krallık'ta Formula 1 dahil tüm Rus motor sporcularına yasak

Birleşik Krallık'ta, Formula 1 dahil tüm Rus ve Belaruslu motor sporları yarışmacılarına, yetkililerine, bayrak ve ulusal sembollerine yasak getirildi.

Birleşik Krallık'ta, Formula 1 dahil tüm Rus ve Belaruslu motor sporları yarışmacılarına, yetkililerine, bayrak ve ulusal sembollerine yasak getirildi.

Birleşik Krallık Motor Sporları (Motorsport UK) Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Rusya- Belarus lisanslı hiçbir takımın Birleşik Krallık'daki motor sporları yarışmalarına katılması onaylanmayacak." denildi.

Bu kararla, Formula 1 pilotu Rus Nikita Mazepin, Haas takımının bir parçası olmaya devam etse bile Britanya Grand Prix'sinde yarışamayacak. Haas takımının Birleşik Krallık'taki Formula 1 yarışmalarına katılmaya devam edebilmesi için Rus sürücüsüyle yollarını ayırması bekleniyor.

Açıklamada, "Hiçbir Rus- Belarus lisanslı yarışmacı ve yetkilinin Birleşik Krallık motor sporları etkinliklerine katılması onaylanmayacak." bilgisi yer aldı.

Federasyon, "Yarışmalarda hiçbir Rus- Belarus ulusal sembolü, rengi, bayrağı (üniforma, ekipman ve araba üzerinde) sergilenmeyecek." açıklamasını yaptı.

Birleşik Krallık Motor Sporları Federasyonu Başkanı David Richards, "Tüm Motorsport UK topluluğu, Rusya ve Belarus'un Ukrayna'daki savaş eylemlerini kınıyor ve devam eden çatışmadan etkilenen herkese destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Richards, "Ukrayna'ya yapılan bu tamamen haksız işgali durdurmak için sahip olabileceğimiz her türlü etkiyi ve gücü kullanmak bizim görevimizdir. Motor sporları camiasını ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyelerini tam olarak benimsemeye ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Erel - Spor

Birleşik Krallık, Formula 1, Belarus, Rus, Spor, Haberler

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