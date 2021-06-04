Birleşik Krallık'ta Covid vaka sayısı 'daha bulaşıcı Hint varyantı' nedeniyle üçte iki oranında arttı
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BBC

Birleşik Krallık'ta Covid vaka sayısı 'daha bulaşıcı Hint varyantı' nedeniyle üçte iki oranında arttı

Birleşik Krallık'ta Covid vaka sayısı 'daha bulaşıcı Hint varyantı' nedeniyle üçte iki oranında arttı
BBC - Haberler | Dünya

Ulusal İstatistik Kurumu, artan vaka sayılarında üçte ikilik bir artış olduğunu ve bunun büyük olasılıkla Hint varyantından kaynaklandığını bildirirken, salgın hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Neil Ferguson, Hint varyantının Kent varyantına kıyasla yüzde 30 ila yüzde 100 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık genelindeki koronavirüs vakası sayısının üçte iki oranında arttığını duyurdu.

Kuruluş, 29 Mayıs'a kadar olan bir hafta içinde 100 bin kişinin ya da her 660 kişide bir kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bu sayının bir önceki hafta 60 bin kişi olduğu kaydedildi.

ONS, enfekte olanlar arasında giderek artan oranda ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının görüldüğünü de kaydetti.

En büyük artış İngiltere ve Galler'de görülürken, resmi verilere göre Cuma günü 6278 kişide Covid görüldü ve 11 kişi hayatını kaybetti.

Bu veriler, daha önce düşük seyreden vaka sayıları karşısında oransal olarak ciddi bir artış anlamına geliyor, ancak hastaneye yatış ve ölümler geçen haftaya kıyasla biraz daha düşük

Delta varyantının sık görüldüğü yerlerde artırılan test sayıları da artışta rol oynuyor olabilir.

Ancak ONS verileri, gerçek bir artış olduğunu ve İngiltere ve Galler'de test olanlar arasındaki vaka sayısının bir haftada neredeyse ikiye katlandığını gösteriyor.

ONS verilerinde alınan örnekler genetik testlerden geçirilmiyor, ancak vakalardaki yüksek oransal artışın Delta varyantı olduklarına işaret ettiği vurgulanıyor.

'Delta varyantı yüzde 30 ila yüzde 100 daha bulaşıcı'

Bu arada, yaptığı modellemeyle Birleşik Krallık'taki ilk kısıtlama önlemlerinin alınmasında rol oynayan biliminsanı Prof. Neil Ferguson da, Delta varyantının daha önce ülkede hakim olan Alfa (Kent) varyatına kıyasla, yüzde 30 ila yüzde 100 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Ferguson, BBC Radyo 4'te yayımlanan Today programına yaptığı açıklamada "Kesinlikle daha çok veri alıyoruz. Ancak Delta varyantı konusundaki haberler hiz olumlu değil. Tahminlerimiz bu varyantın Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu yönünde" dedi.

Ferguson ayrıca "veriyi nasıl analiz ettiğinize bağlı olarak bulaşıcılık oranı yüzde 30 ila yüzde 100 arasında bile olabilir" diye konuştu.

İngiltere hükümeti 21 Haziran'da "sosyal temas üzerindeki tüm yasal kısıtmaları kaldırmayı" planlıyor. Hükümet yetkilileri şu anda bu planı etkileyecek bir durum olmadığını ve o tarihe kadarki verileri görmeleri gerektiğini vurguluyor.

Ancak İngiltere Bilim Kurulu üyelerinden Dr. Mike Tildesley BBC'ye yaptığı açıklamada 21 Haziran'daki yeniden açılma planının "gerçekten çok zor bir karar olacağını" söyledi.

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Birleşik Krallık'ta Covid vaka sayısı 'daha bulaşıcı Hint varyantı' nedeniyle üçte iki oranında arttı - Haberler
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