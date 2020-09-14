Birleşik Krallık'ta cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis geliyor
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BBC

Birleşik Krallık'ta cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis geliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de alkollüyken, sürat yaparken ya da cep telefonu kullanırken başkalarının ölümüne yol açan sürücülerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı hazırlandı.

Birleşik Krallık'ta cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis geliyor
14.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:25

İngiltere, İskoçya ve Galler'de alkollüyken, sürat yaparken ya da cep telefonu kullanırken başkalarının ölümüne yol açan sürücülerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı hazırlandı.

Gelecek yılın başında parlamentoya sunulacağı açıklanan tasarıyla uyuşturucunun etkisi altında araç kullanırken ölüme sebebiyet veren sürücülerin de aynı cezayı alması öngörülüyor.

Halihazırda bu suçların her biri için ceza 14 yıl hapis.

Tasarıyla dikkatsiz sürüş sonucu başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olanlar için de hapis cezası getirilecek. Daha önce yasada böyle bir madde olmadığı için bu sürücüler sadece dikkatsiz sürüşten para cezası alıyordu.

'Yasaların gücünü hissetmeliler'

Trafik cezalarına ilişkin değişiklikler ilk olarak 2017'de gündeme getirilmiş ancak tasarı parlamentoya getirilememişti.

Tasarıyı yeniden gündeme getiren Adalet Bakanı Robert Buckland, "Cezaların suçla uyumlu olması gerekiyor. Ancak aileler bize sık sık, trafikte başkalarının ölümüne neden olan sürücüler için bunun söz konusu olmadığını söylüyor. Bu yasa, tehlikeli araba kullananların yasaların gücünü hissetmesini sağlayacak" dedi.

Yasa tasarısının hazırlanmasından önce halkın fikri alınmış ve 9 bin kişinin katıldığı ankete anketlere katılanların yüzde 70'i müebbet hapis cezasına destek belirtmişti.

Ankete katılanların yüzde 90'ı da dikkatsiz sürüş sonucu başkalarının ağır şekilde yaralanmasına neden olanlar için hapis cezası getirilmesini desteklemişti.

Yeni düzenleme İngiltere, İskoçya ve Galler gibi Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'da geçerli olmayacak. Kuzey İrlanda'nın kendi yol güvenliği yasaları mevcut.

BBC
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