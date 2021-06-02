Birleşik Krallık Şirketlerinin Yüzde 65'İ Teknoloji Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birleşik Krallık Şirketlerinin Yüzde 65'İ Teknoloji Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor

Birleşik Krallık Şirketlerinin Yüzde 65'İ Teknoloji Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeni bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık şirketlerinin yüzde 65'inden biraz fazlası bilgi teknolojilerine ve yeni teknolojilere harcadıkları tutarı artırmayı planlıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık şirketlerinin yüzde 65'inden biraz fazlası bilgi teknolojilerine ve yeni teknolojilere harcadıkları tutarı artırmayı planlıyor. Ayrıca, Londra merkezli dijital ajans Studio Graphene'e göre, işletmelerin yüzde 54'ü yeni teknoloji kullanmanın Covid-19'un yarattığı zorlukların üstesinden gelmelerini sağlamada anahtar olduğunu söyledi. Ancak yüzde 30'u, pandeminin başlangıcından bu yana başlatılan bir veya daha fazla başarısız dijital dönüşüm projesini rafa kaldırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık'taki on işletmeden üçünün başarısız dijital dönüşüm projelerinde zaman ve para kaybettiğine de dikkat çekiliyor. Yeni teknolojileri benimsemenin zorlukları sorulduğunda, karar vericilerin yüzde 28'i işletmelerinin bunu yapacak becerilere sahip olmadığını kabul ederken, yüzde 29'u teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta zorlandıklarını söyledi.

Beşte birinden fazlası, işletmelerinin pandemi sırasında bilgi teknolojileri projelerini yönetme biçiminden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Yine de Studio Graphene'nin Birleşik Krallık genelinde 750 işletme sahibiyle yaptığı araştırma, yüzde 62'sinin önümüzdeki on iki ay içinde yeni dijital dönüşüm projeleri başlatmayı planladığını ortaya koydu.

Kaynak: CITY A. M.

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Oğuzhan Koç Burak Sergen
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Birleşik Krallık Şirketlerinin Yüzde 65'İ Teknoloji Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:49:40. #1.14#

title