Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı
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Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı

Birleşik Krallık seçimlerinde Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu aldı

13.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:16
Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı

'ta düzenlenen erken genel seçimde Brexit'i gerçekleştirme sözü veren liderliğinde Muhafazakar Parti, resmi sonuçlara göre tek başına iktidar olmak için gerekli sandalye sayısını elde etti.


Kendi seçim bölgesi Uxbridge'de seçilerek mecliste yerini alan Boris Johnson, "Bu aşamada öyle görünüyor ki Muhafazakar hükümete Brexit'i gerçekleştirmek, bunun yanında bu ülkeyi birleştirmek ve onu ileri götürmek için güçlü bir yetki verdi" şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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