"Birleşik Krallık Parlamentosu'nun askıya alınması yasalara uygun"

04.09.2019 13:08

İskoçya'da mahkeme Birleşik Krallık Parlamentosu'nun askıya alınmasının yasalara uygun olduğuna karar verdi.



Başbakan Boris Johnson'ın parlamento oturumlarını 14 Ekim'e kadar askıya almayı istemiş olması ve Kraliçe II. Elizabeth'in de bunu onaylaması ülkede büyük tepkilere yol açmış, ilk karşı hamlelerden biri girişimin yasal olmadığını göstermek adına İskoçya'da mahkemeda hükümete karşı açılan bir dava olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle