Birleşik Krallık, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile Ticaret Anlaşması İmzaladığını Duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, Birleşik Krallık hükümetinin Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile ticaret anlaşması imzaladığı duyurulmuştur.

Basında çıkan haberlerde, Birleşik Krallık hükümetinin Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile ticaret anlaşması imzaladığı duyurulmuştur.

Henüz resmi olarak yayınlanmayan Anlaşma ile ilgili Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss BBC'ye verdiği demeçte, Anlaşmanın, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile ticarette büyük bir destek olacağını; hali hazırda mevcut olan 21. 6 milyar Sterlin değerindeki ekonomik ilişkiyi geliştireceğini ve aynı zamanda dört ülkede iş ve refahı destekleyeceğini ifade etmiştir. Anlaşmanın dijital sektör gibi sektörleri destekleyeceğini; peynir ve et gibi İngiltere çiftlik ürünlerinde tarifeleri kaldıracağını açıklamıştır.

Birleşik Krallık hükümeti, büyük karides, karides ve mezgit balığı üzerindeki ithalat tarifelerinin düşürülmesinin Birleşik Krallık balık işleme maliyetlerini azaltacağını ve ayrıca İskoçya, Doğu Yorkshire ve Kuzey Lincolnshire'daki istihdamı desteklemeye yardımcı olacağını açıklamıştır.

Norveç Başbakanı Erna Solberg ise Anlaşmanın iki ülke için ticaretin büyümesine izin vereceğini ancak her iki ülkenin EEA üyesi oldukları dönemde sahip oldukları tüm avantajları geri getirmeyeceğini belirtmiştir.

Birleşik Krallık, Norveç'in Avrupa Birliği (AB) dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. Anlaşma yapılan ülkeler, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)'nın üyeleri fakat AB üyesi olmayan ülkelerdir. EEA üyeliği bu ülkelere AB tek pazarının bir parçası olma olanağı sağlamaktadır.

Kaynak: https://www. bbc. co. uk/news/uk-politics-57347874

Londra Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre