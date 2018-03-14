Birleşik Krallık / May: 23 Rus Diplomat Sınır Dışı Edilecek

– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in Birleşik Krallık topraklarında zehirlenmesine tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

May yaptığı açıklamada Rusya'nın nasıl Birleşik Krallık topraklarında sinir gazı kullanıldığına dair verilen sürede açıklama yapmadığını vurgulayarak, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi. - İstanbul