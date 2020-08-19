Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli Açıklaması Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli, Türkiye ile İngiltere arasında yıl sonuna kadar Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılmasının hedeflendiğini belirterek, iki ülke yetkililerinin bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli, Türkiye ile İngiltere arasında yıl sonuna kadar Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılmasının hedeflendiğini belirterek, iki ülke yetkililerinin bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

BTSO ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde düzenlenen online seminerler devam ediyor. Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli'nin konuşmacı olarak yer aldığı "Birleşik Krallık Pazarı ve Ticaret İmkanları" semineri, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konsey Başkanı Murat Bayizit'in moderatörlüğünde, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan ve Birleşik Krallık Bursa fahri konsolosu Hüseyin Durmaz'ın iştiraki ile gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, dünyanın 6. büyük ekonomisi olan İngiltere'nin Bursa'nın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi. Bursa ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin 500 millyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Koçaslan, Bursa'da İngiliz sermayeli 13 firmanin faaliyet gösterdiği bilgisini verdi. BTSO olarak İngiltere ile ticaret köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Koçaslan, "Küresel Fuar Acentesi, UR-GE, Ticari Safari, Sektörel Ticaret Heyetleri ve nitelikli fuar programlarımızla üyelerimiz için yeni iş birliği fırsatları oluşturuyoruz." dedi.

Birleşik Krallık Londra Ticaret Başmüşaviri Mustafa Süleyman Beşli, İngiltere ekonomisinin Brexit oylaması sonrası yaşanan belirsizlik süreci ve Covid-19 salgınından olumsuz olarak etkilendiğini söyledi. Covid-19 salgınının Avrupa'da en ağır şekilde etkilediği ülkenin İngiltere olduğunu kaydeden Beşli, İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 35 oranında daralmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticarete ilişkin bilgiler veren Beşli, "Birleşik Krallık, dünyada en çok ticaret fazlası verdiğimiz ülke konumunda. Almanya'dan sonra en büyük ikinci ihracat pazarımız. Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında 17 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi bulunuyor" dedi.

İngiltere'nin 31 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılacağını belirten Süleyman Beşli, bu tarihe kadar Türkiye ile malların serbest dolaşımına imkan sağlayan Gümrük Birliği ilişkisinin devam edeceğini belirtti. Yıl sonuna kadar İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmasını hedeflediklerini kaydeden Beşli, "İki ülke yetkilileri de bu konuda mutabık. Bakan, Bakan Yardımcıları ve teknik heyetler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede şimdiye dek önemli bir yol alındı. STA'nın genişletilerek tarım sektörünün de içine alınması yönünde beklentilerimiz var." dedi. Beşli, anlaşma yapılamadığı takdirde Türkiye ve İngiltere karşılıklı gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü kuralları dahilinde artacağını ve iki ülke ticaretinin olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA