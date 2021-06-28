Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak