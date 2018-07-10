Birleşik Krallık'ın Yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Oldu

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Boris Johnson'ın istifasından sonra Jeremy Hunt'ı Dışişleri Bakanı olarak atadığını açıkladı.

Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetinde, Brexit konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından dün istifa eden Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt getirildi.

Boris Johnson Pazartesi günü öğleden sonra istifasını Başbakan May'e sunmuş ve istifası kabul edilmişti. Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in istifasının hemen ardından gelmişti.

Johson ve Davis, May kabinesinde Brexit"in önde gelen savunucuları olarak biliniyordu. Yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Hunt ise Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürütmüştü. Hunt, son yedi yıldır Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak görev yapıyordu. - Londra