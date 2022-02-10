Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak - Haberler
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Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
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Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleri Ankara'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilkinin Ankara'da yapılacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilkinin Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşik Krallık ile Stratejik Diyalog Görüşmeleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye- Birleşik Krallık Stratejik Diyalog görüşmelerinin ilki, Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Philip Barton başkanlıklarında, 10 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Türkiye, Ankara, Politika, Haberler

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