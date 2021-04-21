Birleşik Krallık emisyonları 2035'e kadar yüzde 78 azaltacak
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Birleşik Krallık emisyonları 2035'e kadar yüzde 78 azaltacak

Birleşik Krallık emisyonları 2035'e kadar yüzde 78 azaltacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Birleşik Krallık hükümeti, ülkede emisyonları 2035 yılına kadar, 1990 yılındaki düzeylerinden yüzde 78 azaltmayı öngören planlarını açıkladı.

Birleşik Krallık hükümeti, ülkede emisyonları 2035 yılına kadar, 1990 yılındaki düzeylerinden yüzde 78 azaltmayı öngören planlarını açıkladı. Böylece, 2050 yılında "sıfır emisyonu" hedefleyen Birleşik Krallık, emisyonları 2035 yılına kadar yüzde 68 azaltmayı hedefleyen önceki hedefini yukarı yönlü güncellemiş oldu.

Birleşik Krallık hükümetinin açıklamasına göre, altıncı Karbon Bütçesi kapsamında, 2033'ten 2037'ye 5 yıllık bir dönemde  salınan sera gazı hacmi sınırlanacak ve Paris Anlaşması'nda belirlendiği gibi küresel ısınmayı, 1.5°C ile  2°C'lik hedefin altına indirme çabaları desteklenecek. Karbon Bütçesi ayrıca ülkenin uluslararası havacılık ve denizcilik emisyonlarındaki payını da içerecek.

Birleşik krallık Başbakanı Boris Johnson,  iklim değişikliğiyle mücadelede çıtayı yükseltmeye devam etmek istediklerinin altını çizerek, "Bu nedenle dünyadaki emisyonları azaltmak için en iddialı hedefi belirliyoruz" dedi ve ekledi:

"Birleşik Krallık öncü şirketlere, yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak ve bizler net sıfır emisyona doğru ilerlerken, yeşil yenilikçilik, binlerce iş yaratacak şekilde onlarca yıllık ekonomik büyümenin temellerini atıyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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