Birleşik Krallık dünyada Covid-19'un en fazla can aldığı 3. ülke oldu Hükümetin ilk kez hastaneler dışındaki Covid-19 ölümlerini de hesaba kattığı Birleşik Krallık'ta can kaybı 26 bin 97'ye yükseldi. Birleşik Krallık, koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü Avrupa'da ikinci, dünyada üçüncü ülke oldu.

Hükümetin ilk kez hastaneler dışındaki Covid-19 ölümlerini de hesaba kattığı Birleşik Krallık'ta can kaybı 26 bin 97'ye yükseldi. Birleşik Krallık, koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü Avrupa'da ikinci, dünyada ise üçüncü ülke oldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab çarşamba günü yaptığı açıklamada, mart ayından bu güne toplam Covid-19 ölümlerinin üzerine 3 bin 811 kişinin daha eklendiğini söyledi. Hastaneler dışındaki ölümlerin son 24 saatin rakamlarına yansıtıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle