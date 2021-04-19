Birleşik Krallık dijital para birimi için çalışma başlatıyor
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Birleşik Krallık dijital para birimi için çalışma başlatıyor

Birleşik Krallık dijital para birimi için çalışma başlatıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturma olanakların araştırmak amacıyla bir görev grubu oluşturacaklarını açıkladı.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturma olanakların araştırmak amacıyla bir görev grubu oluşturacaklarını açıkladı.

Birleşik Krallık  Finans Teknolojisi Haftası'n kapsamında düzenlenen webinarda konuşan Sunak, oluşturulacak görev grubunun, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) oluşturacağı dijital para biriminin olası risklerini ve yararlarını analiz edeceğini ve bu grubun en önemli önceliğinin de olabilecek en yüksek düzenleme kriterlerini belirlemek olacağını vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey daha önce yaptığı bir açıklamada, bugüne kadar başka bir örneği olmadığına dikkat çekerek, dijital para birimi oluşturup uygulamaya koymanın zorluklarına dikkat çekmişti.Gelişmeler üzerine İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Hükümet ve İngiltere Merkez Bankası'nın Birleşik Krallık'ta bir CBDC başlatıp başlatmama konusunda henüz bir karar vermemiş olmasına karşın," paydaşlarla riskler ve yararlar konusunda geniş çapta ilişkiler geliştirecekleri belirtildi.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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