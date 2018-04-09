Birleşik Krallık Denetleme Otoritesinden Kripto Para Hamlesi

– Birleşik Krallık, finansal piyasalar yetkili denetleme kuruluşu Financial Conduct Authority (FCA), bu yılın sonuna kadar kripto para birimleriyle ilgili politika açıklayacağını duyurdu.

FCA gelecek finans yılı için oluşturduğu iş planında kripto para birimlerini "küresel çapta piyasalar ve yatırımcılar için artan değerin olduğu bir alan" olarak değerlendirmiş ve kripto para birimlerinin tamamen düzenlenebilir bir birim olduğunu kabul etmemekle birlikte FCA, kripto para birimlerinin belirli kullanış alanlarının oldukça "karışık" bir yasal alana dahil olduğunu belirtti.

FCA tarafından yapılan açıklamada, "Bu sene sonuna kadar kripto para birimleri düzenlemeleri ilgili resmi bir belge hazırlamak için İngiltere Bankası ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışacağız" denildi.

FCA Birleşik Krallık yönetimi tarafından Mart 2018'de oluşturulan ve Kraliyet Maliye Bakanlığı ve İngiltere Bankası'nın da dahil olduğu "Kripto varlıklar Görev Gücü'ne" katıldı. Grubun kripto para birimi ve varlıklarının faydalarını ve risklerini araştıracağı belirtilirken, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond geçen ay oluşturulan görev gücünün Birleşik Krallık'ın fintech sektöründe "büyümeye" yol açacağını söylemişti. - İstanbul