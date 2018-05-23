Birleşik Krallık Çekirdek Tüfe Nisan'da Yıllık 2.2'ye Geriledi

– Birleşik Krallık'ta çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan'da yıllık yüzde 2.2'ye geriledi. Mart'ta çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2.3 olmuştu. TÜFE ise Mart'taki yıllık yüzde 2.5 düzeyinden Nisan'da yüzde 2.4'e geriledi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre TÜFE 2017 sonbahar aylarında yüzde 2.8'e kadar çıktıktan sonra Nisan 2018'de Ocak 2017'den beri görülen en düşük düzeye geriledi.

ONS'den yapılan açıklamaya göre fiyatlardaki düşüşte en çok Paskalya döneminde uçuş fiyatlarındaki değişim etkili oldu.

En güçlü fiyat artışı ise motor yakıtlarında oldu. - İstanbul