Birleşik Krallık Büyükelçisi; "Muğla güvenli" Yıllık bir milyon 500 bin yabancı turistin geldiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki heyetle Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Yıllık bir milyon 500 bin yabancı turistin geldiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki heyetle Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı, Büyükelçi Dominick Chilcott'u Muğla'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Muğla'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında bilgiler aktardı.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın bir ilde bulunabilecek her şeye sahip olduğunu ifade ederek, "Muğla gelişmiş bir turizm kültürüne sahip. 'Yeryüzü Cenneti' olarak adlandırılan ilimiz, kıyı uzunluğu, temiz havası, turistlik destinasyonlarının çeşitliliği, sağlık ve ulaşım altyapısının gelişmişliği sayesinde yerli ve yabancı misafirler tarafından tercih edilmektedir. "dedi.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte havalimanları, otel ve işletmelerde gerekli tüm önlemlerin azami ölçüde alındığını belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla'da Kovid-19 vaka sayısının oldukça düşük olduğunu, vatandaşların ve işletmelerin Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere ve kurallara riayet ettiklerini ve bu konuda oldukça duyarlı olduklarını söyledi.

Britanyalı misafirleri Muğla'da ağırlamak istediklerini ifade eden Vali Orhan Tavlı, "Muğla huzurlu ve güvenli bir şehir. İlimizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin sağlıklı, keyifli ve güvenli bir ortamda tatillerini geçirmeleri bizim için oldukça önemli. İngiliz turistler Muğla'ya büyük ilgi gösteriyorlar. İlimizde yerleşik çok fazla İngiliz vatandaşı bulunmakta. İlimizi ziyaret eden yabancı turistlerin başında yine İngilizler yer almakta. Daha çok İngiliz vatandaşını Muğla'da görmek isteriz" diye konuştu.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise, Kovid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirleri gözlemlediklerini ve bunun güven verdiğini, İngiltere'den Dalaman ve Bodrum'a doğrudan uçuşların başladığını, Britanya vatandaşları için Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini ve bunda gerçekleşen tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Muğla ve Birleşik Krallık arasındaki ticari bağlantıların güçlendirilmesi konusuna da değinildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA