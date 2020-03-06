Birleşik Krallık 'Brexit' sürecinde 4.4 milyar sterlinden fazla harcadı

06.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:34

Ulusal Denetim Ofisi (NAO), cuma günü yayınlanan bir raporda Birleşik Krallık'ın AB'den çekilmek için yaptığı hazırlıklara en az 4.4 milyar sterlin harcadığını söyledi.

Hükümetin denetiminden sorumlu bağımsız gözlemciye göre, harcamanın yaklaşık yüzde 70'i istihdam, altyapı inşaatı ve dış danışmanlık için harcandı.

NAO Başkanı Gareth Davies, "Bu rapor ilk kez hükümetin ne kadar harcadığını ve bu paranın ne için harcandığını net bir şekilde gösteriyor" dedi.

Kaynak: DHA