Birleşik Krallık, Brexit sonrası anlaşmalar peşinde

08.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:09

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülkenin Brexit sonrası ticari ilişkilerini netleştirmek için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle ticaret anlaşması imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.