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Birleşik Krallık, Brexit sonrası anlaşmalar peşinde

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülkenin Brexit sonrası ticari ilişkilerini netleştirmek için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle ticaret anlaşması imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

08.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:09
Birleşik Krallık, Brexit sonrası anlaşmalar peşinde

Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülkenin Brexit sonrası ticari ilişkilerini netleştirmek için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle ticaret anlaşması imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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