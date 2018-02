İngiltere Başbakanı May'den AB'ye Güvenlik Çağrısı: Ortak Bir Stratejimiz Olmalı

Başbakan May 16-18 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Brexit'ten sonra gelecek sene uygulamaya konulması için AB'ye askeri meseleler, terörle mücadele ve istihbarat için yeni bir güvenlik konseyi kurulması adına çağrıda bulundu. Yaptığı konuşmada May, "Bu alanda gerçekleştireceğimiz gelecek ortaklığımızın kilit yönleri 2019'dan itibaren geçerli olacak. Gerçekleştirmemiz gereken ortaklık, Birleşik Krallık'ın ve AB'nin paylaştığı değerler ve çabaları büyük bir etkiye dönüştürmelidir" dedi.

"ANLAŞMA OLMAZSA CİDDİ SORUNLAR DOĞABİLİR"

Birleşik Krallık'ın AB ortaklarına, "katı kurumsal kısıtlamaların" Brexit sonrası gerçekleşecek kapsamlı bir güvenlik anlaşması yolunda bir engel oluşturmaması için çağrıda bulunurken, anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda "ciddi sonuçlar" doğabileceği uyarısında bulundu.

"TERÖRİSTLER İÇİN KİMLİK FARK ETMİYOR"

May, zorlu işbirliğinin korunması için AB ile "derin ve özel bir ortaklık" oluşturmanın gerekliliğinin altını çizerken, "Şu an ortaklarımız arasında rekabete, katı kurumsal sınırlamalara veya işbirliğimizi engelleyecek ve vatandaşlarımızı tehlikeye atacak derin düşünce ideolojisine izin veremeyiz. Yeni tehditlerle karşı karşıyayız. Hem iç hem dış güvenlik çok daha önemli bir hale geldi. Silahlar yalnızca sahada değil siber dünyada da geliştiriliyor. Birleşik Krallık refah ve güvenliğin her zaman "küresel" olması gerektiğini savundu. Bu sebeple küresel güvenliğe çok yatırım yapıyoruz ve NATO'daki ikinci büyük bütçe katkısı yapan ülke olmanın yanında Avrupa Birliği genelinde GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma harcamasına ayıran tek ülkeyiz. Bu yüzden bu vaatleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Teröristler ortak değerlere savaş açtığı için Londralı, Berlinli ya da Parisli insanları öldürebiliyor, onlar için fark etmiyor. Bu yüzden ortak bir güvenlik stratejimiz olmalı. Bu yüzden Birleşik Krallık ve AB'nin hala ortak bir güvenlik işbirliği olmalı" dedi. May konuşmasında ayrıca, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili ikinci bir oylamayı reddetti ve Haziran 2016 seçimlerinden geri dönme ihtimalinin olmadığını söyledi. May, "AB'den ayrılıyoruz ve ikinci bir referandum olma ihtimali söz konusu bile değil" dedi.