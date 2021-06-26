Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor
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Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor.

BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'un, 27-29 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Yapılacak ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ankara ve Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ı ziyaret edecek olan konuk Bakan, 28 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin, bölgesel ve iklim değişikliği dahil küresel konulardaki işbirliğimizin ve Türkiye-AB ve Birleşik Krallık-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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