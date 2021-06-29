Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton'dan Vali Doğan'a Ziyaret
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Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton'dan Vali Doğan'a Ziyaret

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton'dan Vali Doğan'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ve İngiltere Büyükelçisi Marianne Young ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ve İngiltere Büyükelçisi Marianne Young ile beraberindeki heyeti kabul etti.

29 Haziran 2021 Salı günü saat 15. 30'da Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton'a tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan, her dinden ve kültürden vatandaşlarımızın karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı, medeniyetler kenti kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Wendy Morton ise gastronomi şehri Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğu belirterek, misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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