Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin yeni lideri Vachha basın açıklaması yaptı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Winston Churchill heykelinden detaylar UKIP lideri Freddy Vachha'nın gelişi UKIP lideri Freddy Vachha'nın konuşması LONDRA - Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) yeni lideri Freddy Vachha, başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan İngiltere'nin eski...
22.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:39
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Winston Churchill heykelinden detaylar
UKIP lideri Freddy Vachha'nın gelişi
UKIP lideri Freddy Vachha'nın konuşması
LONDRA - Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) yeni lideri Freddy Vachha, başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykelinin önünde basın açıklaması yaptı.
Kaynak: AA