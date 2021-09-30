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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'a lise öğrencilerinden Atatürk portresi

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'a lise öğrencilerinden Atatürk portresi

Beştepe Koleji öğrencileri, Fenerbahçe taraftarı olan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'a Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaretinde çekilen ve altında hatıra defterine yazdığı sözlerin bulunduğu fotoğrafı hediye etti.

ANKARA (AA) - Beştepe Koleji öğrencileri, Fenerbahçe taraftarı olan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'a Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaretinde çekilen ve altında hatıra defterine yazdığı sözlerin bulunduğu fotoğrafı hediye etti.

Chilcott, Türkiye ile İngiltere eğitim müfredatını birlikte veren Beştepe Koleji'nin, Cambridge Üniversitesince düzenlenen Uluslararası IGCSE ve A Level sınavlarında dereceye giren 102 öğrencisine belgelerinin verildiği "A Level Day" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Chilcott, okulda 2016'dan bu yana uygulanan "A Level" eğitim programının Türk öğrencilere uluslararası bakış açısı kazandırdığı belirterek, "Türkiye'de A Level müfredatının uygulandığını görmekten çok büyük gurur ve onur duydum. Öğrencilerimize kariyer hedeflerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fenerbahçe taraftarı olan Chilcott'a, lise öğrencilerinin hazırladığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyareti sırasında çekilen fotoğraf ile hatıra defterine yazdığı sözlerin bulunduğu tablo hediye edildi.

Büyükelçi Chilcott, öğrencilere teşekkür ederek, "Bu tabloyu odamın en güzel yerinde saklayacağım." dedi.

Etkinlik, dereceye giren öğrencilere, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, Milli Eğitim Bakanlığı Okullar Daire Başkanı Metin İlci, ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiye Ubuz, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş ve Kolej Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer'in belgelerini vermesiyle tamamlandı.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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