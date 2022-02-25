Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya bayraklı destek - Haberler
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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya bayraklı destek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya bayraklı destek

BİRLEŞİK Krallık Ankara Büyükelçiliği'ne, Ukrayna halkı ile dayanışma amacıyla Ukrayna bayrağı asıldı.

BİRLEŞİK Krallık Ankara Büyükelçiliği'ne, Ukrayna halkı ile dayanışma amacıyla Ukrayna bayrağı asıldı.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın bayrağını dayanışma amacıyla büyükelçilik bahçesine astı. Birleşik Krallık ile Ukrayna bayraklarının yer aldığı fotoğraf, büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından paylaşıldı. Açıklamada, "Ukraynalı dostlarımızla dayanışma içinde, Ukrayna bayrağını dalgalandırıyoruz. Birleşik Krallık, Rusya'nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır" denildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği de bu mesajı Twitter'daki hesabından, "Desteğiniz ve dayanışmanız için teşekkür ederiz" mesajı ile paylaştı.


Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya bayraklı destek

Demirören Haber Ajansı - Politika

Birleşik Krallık, Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Haberler

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