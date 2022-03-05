Birleşik Kamu-İş'ten "enflasyon farkı aylık ödensin" talebi - Haberler

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Birleşik Kamu-İş'ten "enflasyon farkı aylık ödensin" talebi

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Birleşik Kamu-İş'ten

Edirne'de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri "enflasyon farkı aylık ödensin" talebinde bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri "enflasyon farkı aylık ödensin" talebinde bulundu.

Konfederasyon ve bazı sendikaların üyeleri Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, burada yaptığı konuşmada, zamların vatandaşları ekonomik olarak zorladığını söyledi.

Akaryakıta ocak ayından bu yana 14 kez zam yapıldığını anlatan Balık, zamların geriye alınmasını istedi.

Balık, enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi gerektiğini savundu.

Açıklamaya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, konfederasyon üyeleri de destek verdi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Saraçlar Caddesi, Enflasyon, Edirne, Güncel, Haberler

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