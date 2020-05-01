Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Taksim'e çelenk bıraktı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma törenine alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Grup üyelerine sosyal mesafeye uyulması yönünde de uyarılar yapıldı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup üyelerine korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuldu. Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı karanfiller de bırakan sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü.

Tören sonrası açıklama yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Bugün bu alanda sadece kısıtlı sayı ile bulunmamın üzüntüsü içerisindeyiz. Covid-19 nedeniyle böyle bir tedbir alındı. Emekçilerin sesini duyurmaya geldik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA