Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti

19.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:42

Havacılık endüstrisinden bin 300 şirketi ve 90 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Dubai Havacılık Fuarı'nda en yeni teknolojiler tanıtıldı. Milyar euroluk anlaşmalar imzalandığı etkinlikte havacılık gösterileri yapıldı.



Airbus, Boeing'in bir adım önünde



Havayolu şirketleri filolarını daha güvenli ve verimli uçaklarla genişletmek istiyor. Bu nedenle uçak üreticileri arasında büyük bir rekabet söz konusu. Avrupalı havacılık devi Airbus, Emirates Havayolları ile 50 adet ekstra geniş gövdeli A350 için anlaşma imzalayarak Boeing'in bir adım önüne geçti. Euronews.com'da Görüntüle