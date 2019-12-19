Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti
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Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti

19.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:42
Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti

Havacılık endüstrisinden bin 300 şirketi ve 90 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Havacılık Fuarı'nda en yeni teknolojiler tanıtıldı. Milyar euroluk anlaşmalar imzalandığı etkinlikte havacılık gösterileri yapıldı.


Airbus, 'in bir adım önünde


Havayolu şirketleri filolarını daha güvenli ve verimli uçaklarla genişletmek istiyor. Bu nedenle uçak üreticileri arasında büyük bir rekabet söz konusu. Avrupalı havacılık devi Airbus, Emirates Havayolları ile 50 adet ekstra geniş gövdeli A350 için anlaşma imzalayarak Boeing'in bir adım önüne geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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