Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'de büyükelçilik açtı
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Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'de büyükelçilik açtı

Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'de büyükelçilik açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. Bu kapsamda BAE, İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı. Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası binasında yer alan Büyükelçiliğin açılış törenine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog katıldı. Törende BAE'nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Al Khaja ülkesinin bayrağını göndere çekti. Daha sonra iki ülkenin milli marşları okundu.

İsrail de geçtiğimiz ay Abu Dabi'de büyükelçilik açmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Bahreyn, Sudan ve Fas da İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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