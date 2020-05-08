Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen Türk vatandaşları Sinop'ta yurda yerleştirildi
08.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:28
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 195 vatandaş, karantina sürecini Sinop'taki yurtta geçirecek.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 195 vatandaş, karantina sürecini Sinop'taki yurtta geçirecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda THY'ye ait uçakla Samsun'a getirilen 195 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Sinop'a ulaştırıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'nda görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarına yerleştirildi.
Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA