Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği

Çin, Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti. Pekin'in, 'yeniden eğitim' adı altında yaklaşık 3 milyon kişiyi toplama kamplarında tutması uluslararası tepkilere neden olurken bazı ülkeler Çin'i destekliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği

Çin, Doğu Türkistan'daki 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed el Nahyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak bu ülkede bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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