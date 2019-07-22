Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği

Çin, Doğu Türkistan'daki 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed el Nahyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak bu ülkede bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle