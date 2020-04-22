Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi
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Birleşik Arap Emirlikleri, Türk Hava Yolları, Güncel, Haber

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi

Korona virüs nedeniyle uluslararası uçuşların durmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçağıyla yurda getirildi.

22.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:46
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi

Korona virüs nedeniyle uluslararası uçuşların durmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçağıyla yurda getirildi.

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Türk vatandaşları bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul'a ulaştı. Boeing 777 tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inişinin akabinde apronda hazır bekleyen özel tulumlu görevliler ve otobüsler, yolcuları almak için uçak altındaki yerini aldı. Uçağın kapı açmasının akabinde kabine gelen özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından yolcular, uçak altında hazır bekleyen otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları yurtlara götürüldü. Dubai'den gelen yolcuların İstanbul'dan Bolu'ya nakledilerek burada belirlenen yurtta 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde 20-28 Nisan tarihleri arasında dünyanın 59 farklı ülkesinden gerçekleştireceği 195 özel seferle 25 bine yakın vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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