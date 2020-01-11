Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti

11.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:31

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan sel hayatı durma noktasına getirdi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülke genelinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sele neden oldu. Ulusal Meteoroloji Merkezi halkı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bazı okullar tatil edildi. Dubai Havalimanı'nın da selden etkilenmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edildi. - DUBAİ

Kaynak: İHA