Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan sel hayatı durma noktasına getirdi.

11.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:31
Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti

'nde yaşanan sel hayatı durma noktasına getirdi.


Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülke genelinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sele neden oldu. Ulusal Meteoroloji Merkezi halkı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bazı okullar tatil edildi. Havalimanı'nın da selden etkilenmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edildi. - DUBAİ

Kaynak: İHA
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