Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona vakası 27'ye ulaştı

03.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:47

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle dünya çapında vaka sayısı artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüsü semptomları olan kişiler için yapılan sürekli periyodik muayene sonucu tespit edilen 6 yeni korona virüsü vakası, ülkede toplam vaka sayısını 27'ye çıkardı" denildi.



Virüs tespit edilen hastaların gözlem altında tutulduğu belirtildi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA