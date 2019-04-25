Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünyanın İlk Olasılıklar Bakanlığı Kuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Mektum, ülkesinin dünyada ilk olmak üzere 'Olasılıklar Bakanlığı' kurduğunu açıkladı.

Ancak Mektum, bakanlık kurulsa bile herhangi bir bakanın atanmayacağını ve bu görevin kabinenin tamamı tarafından üstlenileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle